Bis zu minus 15 Grad in Ulm am Wochenende: Wasserwacht warnt

Am Wochenende wird es eisig rund um Ulm. Höchstens minus zehn Grad und bis zu minus 15 Grad. Die Wasserwacht warnt trotz der Temperaturen, jetzt schon aufs Eis zu gehen.

Die Temperaturen am Wochenende haben es in sich. Manche Wetterdienste melden sogar bis zu minus 20 Grad am Sonntag. Die Wasserwacht in Ulm rät trotzdem davon ab, jetzt schon Eisflächen zu betreten.

"Wir warnen auf jeden Fall jetzt im Moment davor, auf die Seen zu gehen", sagt Alfons Sailer von der Kreiswasserwacht Neu-Ulm. "Wir hatten Eisregen, es hat geschneit. Das führt dazu, dass das Eis auf den Seen nicht kompakt ist. Das ist schon von Grund auf nicht stabil." Ideal wären zehn bis zwölf Zentimeter klares Kerneis, sagt Sailer. Wie bei einem Eiswürfel.

Eigentlich müsste man an allen möglichen Stellen Probebohrungen machen. Von außen sei einfach nicht zu erkennen, wie sich die Eisdicke auf Seen verteilt, erklärt Sailer. "Es kann sein, dass da, wo schon jemand geschaut hat, die Eisdecke ausreichend dick ist, aber an einer anderen Stelle sehr dünn. Wegen einer Strömung, Wasserpflanzen oder wärmeren Quellen."

Auf Hinweise an den Seen achten

Gerade Seen in der Nähe von Fließgewässern, wie zum Beispiel an der Donau oder der Iller, würden oft unterirdisch durchströmt. Hilfreich sind da Hinweise der Gemeinden, sagt Sailer: "Teilweise geben Kommunen Seen fürs Eislaufen und zum Begehen frei, oftmals passiert das aber nicht, weil keiner die Garantie geben kann, dass es wirklich sicher ist." Wer trotzdem Schlittschuhlaufen möchte, ohne ein Risiko einzugehen: In Heidenheim hat derzeit eine Eislaufbahn aus Kunststoff geöffnet. Ganz ohne Eis.