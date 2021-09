Bildungsministerin Karliczek: Virtueller Besuch an der Hochschule

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek (CDU), hat am Mittwoch die Hochschule in Aalen als Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft in der Region gelobt. Die Ministerin interessierte sich bei ihrem virtuellen Besuch unter anderem für aktuelle Projekte sowie für Zukunftsthemen. Dass die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz Kernbildungs- und Kernforschungsthemen an der Hochschule seien, zeige, dass die "Transformationstreiber" in der Region angekommen seien.