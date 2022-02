per Mail teilen

Der Schwäbische Turnerbund baut sein Turnerheim in Bartholomä im Ostalbkreis für insgesamt 8,8 Millionen Euro um. Wie die Gmünder Tagespost am Mittwoch berichtet, wird das Gebäude aus dem Jahr 1970 bis August generalsaniert und die Bettenzahl für Übernachtungen auf 126 erhöht. In Bartholomä finden Fortbildungen und Kurse des Schwäbischen Turnerbundes statt.