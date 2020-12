Zuwachs im Club der Millionäre: Zwei Tipper aus Ulm und Schwäbisch Gmünd haben bei der Lotterie Silvester-Millionen kurz vor dem Jahreswechsel zwei der sieben Hauptgewinne von einer Million Euro erzielt. Der Gewinner aus Ulm spielte anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Stadtgebiet. Schlüssel war die Losnummer 1109746. Der Tipper aus Schwäbisch Gmünd hat die Losnummer 1479784, teilte Lotto Baden-Württemberg mit. Die fünf anderen Millionengewinne gingen in die Nähe von Heidelberg, in den Raum Reutlingen, in den Kreis Tuttlingen und zweimal nach Weinheim und Umgebung. Ein Spieler aus Riedlingen (Kreis Biberach) gewann 100.000 Euro.