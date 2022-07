Klimaanlage defekt: Millionenschaden in MRT-Raum

Eine defekte Klimaanlage hat in einer Radiologie-Praxis in Schwäbisch Gmünd einen Millionenschaden verursacht. Nach Polizeiangaben überhitzte am Mittwochabend durch den Defekt ein Raum mit einem MRT-Gerät. Durch eine automatische Löschanlage wurde Helium in den Raum gepresst. Am MRT entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro. Menschen waren bei dem Vorfall nicht gefährdet, so die Polizei.