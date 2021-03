per Mail teilen

Im Donaubad in Neu-Ulm wird die Rutschenanlage für 3,2 Millionen Euro saniert. Den Ausgaben hat am Donnerstag der Finanzausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats zugestimmt. Die Stadt Neu-Ulm muss davon allerdings weniger als die Hälfte bezahlen, da sich an den Kosten die Stadt Ulm und der Bund beteiligen werden.