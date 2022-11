per Mail teilen

Auf dem Weg in die Elektromobilität setzen immer mehr Kommunen auf E-Roller zum Mieten. Allerdings gibt es auch immer mehr Beschwerden, beispielsweise in Ulm und Neu-Ulm.

In immer mehr Städten gibt es Elektroroller zum Mieten, auch in Ulm und Neu-Ulm. Nach Mitteilung der Stadt Ulm gab es allerdings auch immer wieder Beschwerden, beispielsweise über Mietroller auf Gehwegen. Künftig müssen diejenigen, die einen solchen E-Scooter nutzen, per Foto nachweisen, dass sie ihn ordnungsgemäß abgestellt haben.

Mietroller-Anbieter verlangt künftig Foto

In den Städten Ulm und Neu-Ulm hat der Elektro-Mobilitätsanbieter TIER aktuell rund 380 E-Scooter und 120 Pedelecs stehen. Nach wiederholten Beschwerden hat das Unternehmen seine Regeln angepasst. Laut Mitteilung der Stadt Ulm verlangt TIER ab 5. Dezember einen Beweis per Foto, dass die Leihfahrzeuge ordnungsgemäß abgestellt wurden. Liegt kein Foto vor, läuft die Uhr weiter und die Nutzugsgebühr erhöht sich entsprechend.

Auch in Ulm werden Mietroller genutzt. Wenn sie wieder abgestellt werden, muss künftig ein Nachweisfoto gemacht werden. SWR Volker Wüst

E-Scooter sollen ordnungsgemäß abgestellt werden

Der Nachweis per Foto soll demnach dazu führen, dass die gemieteten E-Roller ordnungsgemäß abgestellt werden. Leihfahrzeuge stehen oder liegen nicht selten als Hindernisse beispeilsweise auf Gehwegen. Das sorgt immer wieder für Unmut, so die Mitteilung. In Neu-Ulm hatte ein E-Scooter im Oktober den Bahnverkehr vorübergehend lahmgelegt.

Außerdem schütze der Fotobeweis auch die Nutzerinnen und Nutzer, heißt es weiter. Denn sie können damit belegen, dass sie das Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt haben. In anderen Städten habe sich dieses Verfahren bereits bewährt.