Neue Sterne-Restaurants in Ulm und Schwendi

In Ulm und in Schwendi im Kreis Biberach gibt es jetzt zwei neue Sterne-Restaurants. Der Restaurant-Führer Guide Michelin hat am Dienstag seine begehrten Sterne vergeben.

Insgesamt sechs Restaurants in der Region Ulm-Heidenheim dürfen sich über einen Michelin-Stern freuen. Zwei Restaurants sind zum ersten Mal dabei. Ein neuer Stern ist in der Ulmer Innenstadt aufgegangen - das Restaurant "bi:braud" mit einer jungen Küchenchefin ist erstmals unter den Ausgezeichneten. Im Guide Michelin wird es als "charmante Adresse" und "angenehm unkompliziert" beschrieben. Das "Esszimmer im Oberschwäbischen Hof" in Schwendi ist das erste Restaurant im Kreis Biberach, das einen Stern bekommen hat. Im Kommentar des Restaurantführers heißt es dazu: "Eine Küche voller Finesse". Ihre Sterne verteidigt haben zwei Ulmer Gasthäuser - das Restaurant "Seestern" im Hotel Lago und das Restaurant "Siedepunkt" im Stadtteil Böfingen. Auch der "Gasthof zum Bad" in Langenau (Alb-Donau-Kreis) behält seinen Stern, ebenso das Restaurant "Ursprung" in Königsbronn-Zang im Kreis Heidenheim.