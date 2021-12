Ulmer JVA sucht Metzger für Küche hinter Gittern

per Mail teilen

"Der schnellste Weg ins Gefängnis", mit diesem Spruch wirbt jetzt die JVA Ulm in einem Videoclip um eine Köchin oder einen Koch, einen Metzgermeister oder eine -meisterin.

Ein etwas wurstiges Unterfangen, Menschen auf dem schnellsten Weg ins Gefängnis zu locken - um als Metzgermeister zu arbeiten. Aufmerksamkeit ist der Justizvollzugsanstalt Ulm mit dem Videoclip gewiss. Und die Arbeitsbedingungen im Knast sind nicht die schlechtesten. Denn wenn es gutgeht, winkt am Ende die Verbeamtung. Wir haben mit Gabriele Schmidt von der Personalabteilung und mit Metzgermeister Daniel Adkins vom Küchenpersonal der JVA Ulm gesprochen.

SWR: Herr Adkins, gibt es denn schon Bewerbungen, vielleicht sogar mit Video - so wie die Stellenanzeige?

Daniel Adkins: Wir haben vereinzelte Bewerbungen bekommen, möchten aber für eine größere Auswahl noch weiter Werbung für diese Stelle machen.

Ist es ein besonderes Arbeiten hinter Gittern?

Wir haben ein sehr gutes Arbeitsklima. Weil nur als Team kann man hier drin bestehen. Denn wir haben es dann doch manchmal mit sehr schwierigen Leuten zu tun.

Das heißt, Sie haben täglich Kontakt zu den Inhaftierten?

Ja, und die Gefangenen, die bei uns sind, müssen natürlich mitarbeiten. Sie müssen dabei auch lernen, im Team zu arbeiten. Und das ist für viele natürlich Neuland. Es gibt da viele Einzelgänger, sie kommen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen, sind auf die schiefe Bahn geraten und die Arbeit ist ein ideales Mittel, um die Leute wieder auf den rechten Weg zu bringen.

Frisch abgefüllte Würste auf dem Weg in die Räucherkammer der Metzgerei in der Justizvollzugsanstalt Ulm. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Felix Kästle

Also die Bewerber müssen besondere Qualifikationen mitbringen, zusätzlich zu den Kochkünsten, Frau Schmidt?

Gabriele Schmidt: Natürlich erwarten wir neben der guten Qualifikation in dem Hauptberuf auch Fähigkeiten, mit Menschen umzugehen. Es sind ja keine gelernten Kräfte, mit denen man zu tun hat, sondern alles Menschen, die man anlernen muss. Es ist so, dass diejenigen, die bei uns anfangen, erst eineinhalb Jahre lang eine Ausbildung bekommen. Weil das Ziel bei uns ist, dass sie verbeamtet werden. Und da ist neben vielen rechtlichen Themen auch die Psychologie ein Bereich, der vermittelt wird.

Sind denn schon brenzlige Situation vorgekommen?

Also hier in der Hauptanstalt, wo die Küche ist, ist offener Vollzug. Das heißt, hier sind keine Gefangenen untergebracht, die gewalttätig sind oder bei denen Fluchtgefahr besteht. Also es ist ein ausgewählter Kreis. Daher muss man keine Überfälle oder sonstiges befürchten.

Herr Adkins, Sie haben diese anderthalbjährige Zusatzausbildung durchlaufen. Was hat Ihnen das gebracht?

Gerade die psychologische Ausbildung, da lernt man, schon im Vorfeld bestimmte Situationen zu entschärfen, bevor es knallt. Das ist das Allerwichtigste. Man läuft nicht jeden Tag Gefahr, dass einer einem das Messer in den Rücken haut. So ist das bei uns nicht.

Warum arbeiten Sie gerne "hinter Gittern"? Das machen Sie ja schon ein paar Jahre.

Die Arbeit als Metzger, die ist gleichgeblieben. Ich mache weiterhin meine Wurstwaren und alles. Aber die Arbeit mit den verschiedenen Menschen ist es. Ich habe ganz tolle Arbeitskollegen, die so sehr unterschiedlich sind. Da hat auch jeder eine Macke, die aber nett ist. Und das Gesamtpaket macht es hier einfach aus. Wunderschöner Arbeitsplatz!