Auch die kleinen Museen in der Region leiden unter der Coronakrise. So hat das Meteorkratermuseum in Steinheim-Sontheim im Kreis Heidenheim in diesem Jahr einen Besucherrückgang von mehr als 60 Prozent zu verkraften. Das sagte Museumsleiter Michael Hölzel am Samstag im SWR. Finanziell sei das schlimm, denn die Gemeinde als Träger erhalte dafür keine Corona-Nothilfen.

Die erneute Zwangsschließung der Museen schade auch dem Umfeld wie der Gastronomie, Biohofläden und einem Schafhof in Steinheim, wo Ausflügler häufig auch Station machen. So werde der aufkeimende Tourismus ausgebremst. Das kleine Museum in Steinheim hofft nun, seine Sonderaussstellung im März fortsetzen zu können.