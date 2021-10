Metall- und Elektroindustrie leidet unter gestörten Lieferketten

Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Ulm, Biberach und im Alb-Donau-Kreis leiden derzeit massiv unter gestörten Lieferketten. Die Bezirksgruppe des Arbeitgeberverbands Südwestmetall in Ulm fordert daher eine Verlängerung der Kurzarbeiter-Regelung. Den Unternehmen fehlen laut Mitteilung wichtige Vorprodukte; zudem müssen sie erhöhte Rohstoffpreise verkraften. Im September seien daher so wenige Autos ausgeliefert worden wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das Problem mit den gestörten Lieferketten wird sich laut Südwestmetall zwar im kommenden Jahr schrittweise verbessern, aber erst in zwei Jahren vollständig überwunden sein. Es sei daher wichtig, die Kurzarbeitergeld-Regelung über das Jahresende hinweg zu verlängern. Sie sei eine stabile Brücke für die Unternehmen, um ihre Arbeitskräfte weiterhin beschäftigen zu können, so der Arbeitgeberverband in Ulm.