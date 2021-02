Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einer Asylbewerberunterkunft in Schwäbisch Gmünd einen 36-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Polizei am Montag mit. Demnach waren der der mutmaßliche Täter, ein 23-Jähriger aus Pakistan, und das 36-jährige Opfer, ein Mann aus Sri Lanka, am Sonntag in der Gmünder Asylunterkunft in Streit geraten. Als die Auseinandersetzung eskalierte, soll der Angreifer ein Messer gezückt und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der 36-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Der mutmaßliche Täter, der laut Staatsanwaltschaft erheblich alkoholisiert war, wurde festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.