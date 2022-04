27-Jähriger bedroht Passanten in Ulm mit Messer

Ein 27-jähriger Mann soll in der Nacht zum Sonntag in der Ulmer Innenstadt Passanten mit einem Messer bedroht haben. Die Tat hatte er laut Polizei als Racheaktion angekündigt.

Kurz nach halb Vier hatte sich der Mann per Notruf bei der Polizei gemeldet. Den Beamten gegenüber erklärte er, ihm sei vor längerer Zeit bereits Unrecht angetan worden. Nun sei er vor der Tür einer Diskothek geschlagen worden. Deshalb sinne er nun auf Rache. Wörtlich sagte er, die Nacht werde "bluten".

Die Polizei konnte den 27-jährigen Mann in der Ulmer Innenstadt widerstandslos festnehmen. dpa Bildfunk Symbolbild / dpa / Karl Josef Hildenbrand

Fahndung nach angekündigter Racheaktion

Nach der Drohung fahndete die Polizei in der Innenstadt nach dem Anrufer. Kurz nach 4 Uhr meldete ein Zeuge per Notruf, dass ein Mann in der Frauenstraße Passanten mit einem Messer bedrohte. Beim Eintreffen der Polizei hatte er das Messer bereits fallen gelassen. Der 27-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Wie sich herausstellte, hatte er sich das Taschenmesser mit einem Klebeband um die rechte Hand gebunden. Den Grund dafür konnte er nicht plausibel erklären, so die Polizei.