Nach der tödlichen Messerattacke in Ulm ist der mutmaßliche Täter in eine Psychiatrie eingeliefert worden. Der Mann soll am Sonntag einen Mann getötet und zwei Frauen schwer verletzt haben.

Der 54-jährige Mann, der am Sonntagnachmittag einen 58-jährigen Nachbarn mit einem Messer getötet haben soll, ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Bei der Tat am Ulmer Eselsberg soll der Mann außerdem zwei Frauen angegriffen und schwer verletzt haben.

Es gebe Hinweise, dass der Mann zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen und eine Gefahr für die Allgemeinheit sein könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen Totschlag und versuchten Totschlag vor.

Als die Beamten am Sonntag am Tatort in dem Ulmer Wohngebiet eintrafen, fanden sie einen blutverschmierten Mann, der ein Messer in der Hand hielt und die Polizisten nach deren Angaben sofort angriff. Die Polizisten schossen daraufhin auf ihn, der Mann wurde verletzt. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Wegen der Schüsse der Polizisten ermittelt das baden-württembergische Landeskriminalamt.