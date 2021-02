Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Mann wegen einer Messerstecherei in Nördlingen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entlud zunächst ein 46-Jähriger ein Paket in einem Hinterhof. Plötzlich tauchte der 25-Jährige mit einem elf Zentimeter langen Küchenmesser auf und versuchte mehrfach, auf den 46-Jährigen einzustechen. Dieser konnte jedoch ausweichen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Bei seiner Durchsuchung wurden noch weitere Messer sichergestellt. Der stark alkoholisierte Mann wurde zur Ausnüchterung sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.