Mann bei Angriff mit "scharfen Gegenstand" lebensgefährlich verletzt

Bei einem Angriff in Neu-Ulm am Samstagabend ist ein 19-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte sein Leben nur durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden. Der 19-Jährige ist mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden. Ob es sich dabei um ein Messer handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die sofortige Fahndung war erfolgreich: Im Laufe der Nacht wurde ein 18-jähriger Mann festgenommen. Ihm wird versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Haftbefehl erfolgte noch am Sonntagmittag, sodass sich der Mann jetzt in Untersuchungshaft befindet.