Nach Messerattacke in U-Haft

Das Amtsgericht Ulm hat Haftbefehl wegen schweren Raubs gegen einen 30-jährigen Mann erlassen. Er soll am Montag nach einem Diebstahl mehrere Passanten auf dem Münsterplatz mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige soll zuvor versucht haben, vor einem Geschäft am Münsterplatz ein Fahrrad zu stehlen. Er stieg auf und fuhr weg. Das bemerkte der Besitzer und verfolgte den Dieb. Er konnte ihn einholen und stoppten. Passanten eilten zu Hilfe. Der 30-Jährige soll darauf den Mann und die Helfer mit einem Messer bedroht haben, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Polizeibeamte setzen Reizgas ein, um den Mann zu überwältigen. Inzwischen ist er in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls.