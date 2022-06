STIKO-Chef Mertens zu Corona und Impfung in Herbst und Winter

per Mail teilen

Der aktuell leichte Anstieg der Corona-Infektionen ist kein Grund, sich allzu große Sorgen zu machen. Das sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut, der Ulmer Virologe Professor Thomas Mertens, am Freitag dem SWR. Im Herbst und Winter sei allerdings mit einem größeren Anstieg zu rechnen. Daher sei es auch wichtig, Maßnahmen für diesen Zeitpunkt vorzubereiten. Eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gebe es aber noch nicht. Das hänge auch damit zusammen, das nicht bekannt sei, welche Variante im Herbst und Winter kursiert. Auch sei im Moment nicht klar, wann welcher Nachfolgeimpfstoff zugelassen werden wird. Wenn sich wie bisher die Omikronvariante weiter halte, sei es denkbar, das man nicht für die ganze Bevölkerung erneut eine Impfung brauche, so Mertens, sondern nur für Menschen mit einem besonderen gesundheitlichen Risiko.