Südafrika hat Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca wegen Zweifeln an der Wirksamkeit gegen die dort vorherrschende Coronavirus-Variante gestoppt. Der Ulmer Virologe Thomas Mertens erklärt, warum man den Impfstoff nicht zu früh abschreiben sollte.

Der Leiter der Ständigen Impfkommission beschrieb im Interview in den ARD-Tagesthemen die noch unklare Datenlage zu dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca: "Wir wissen nicht genau, ob der Impfstoff schwere Fälle und Todesfälle verhindern kann". Aber das werde sich hoffentlich klären, wenn man die Gesamtdaten bekommt.

Impfstoff von Astrazeneca: Noch fehlen die Daten

Laborergebnisse hätten bislang für alle Impfstoffe gezeigt, dass bestimmte Virusvarianten von Antikörpern schlechter erfasst würden, als das Ursprungsvirus. Es gebe aber bislang recht wenige Studien zum tatsächlichen klinischen Schutz der Impfstoffe, "aber diese Daten werden jetzt kommen", so Mertens.

Eine aktuelle Studie zeigt, dass eine Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff nur minimal vor leichten und moderaten Erkrankungen nach einer Infektion mit der in Südafrika vorherrschenden Virusvariante B.1.351 schützt. Die noch nicht in einem Fachmagazin erschienene und von unabhängigen Experten begutachtete Untersuchung wurde von den Universitäten Oxford in Großbritannien und Witwatersrand in Südafrika veröffentlicht. Weil der Astrazeneca-Impfstoff verhältnismäßig günstig und leicht zu lagern ist, galt er als große Hoffnung insbesondere für Entwicklungs- und Schwellenländer.

Professor Thomas Mertens und die Stiko Professor Thomas Mertens leitet seit 2017 die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut. Er war darüber hinaus Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Ulm. Seit 2004 ist er Mitglied der Stiko, die nach eigenen Angaben Impfempfehlungen für Deutschland gibt, dabei aber "nicht nur deren Nutzen für das geimpfte Individuum, sondern auch für die gesamte Bevölkerung" berücksichtigt.

Sollten Lehrer und Erzieherinnen früher geimpft werden?

Vor dem Hintergrund einer möglichen baldigen Wiedereröffnung von Kindergärten und Schulen hält Mertens eine Änderung der Impfreihenfolge nicht für begründbar. Die Daten, die der Ständigen Impfkommission vorlägen, sprächen gegen eine frühere Impfung von Lehrerinnen und Erziehern. Wenn dies von der Politik aber gewünscht werde, müsste sie dazu eine eigene Argumentation vorlegen. Innerhalb der Priorisierungsreihenfolge sei es "nicht so leicht möglich, die gesamte Lehrerschaft und die Kindergärtnerinnen aufgrund der vorliegenden Daten (...) jetzt insgesamt höher zu priorisieren". Die Politik will am Mittwoch über die weiteren Corona-Maßnahmen sprechen.