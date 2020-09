Mann stirbt bei Brand in Seniorenwohnanlage in Burgau

Ein Brand in einer Seniorenwohnanlage in Burgau im Kreis Günzburg am Montagabend hatte tragische Folgen. Trotz eines Großeinsatzes der Rettungskräfte kam ein Mann in seinem Zimmer ums Leben.