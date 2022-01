A8 gesperrt nach Lkw-Brand in Lämmerbuckeltunnel

Ein zunächst unspektakulärer Auffahrunfall zwischen einem Kastenwagen und einem Transporter am Mittwochabend sorgt derzeit für ein Verkehrschaos auf der A8 am Albaufstieg bei Hohenstadt (Kreis Göppingen). Am Abend waren die beiden Fahrzeuge im Lämmerbuckeltunnel ineinander gekracht. Verletzt wurde dabei niemand. Beim Unfall wurde aber der Tank des Transporters aufgerissen. Innerhalb von Minuten stand das Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr konnte mit einem Großaufgebot an Rettungskräften die Flammen bekämpfen. Die A8 ist im Moment von Stuttgart in Richtung München zwischen Mühlhausen und Hohenstadt gesperrt. Noch ist unklar, ob der Tunnel überhaupt freigegen werden kann. Experten betrachten derzeit die Tunnelwände und entscheiden im Anschluss. Erst vor ein paar Jahren brannte bereits ein Lkw im Tunnel. Dieser musste anschließend aufwendig saniert werden.