Ratiopharm Ulm hat das Derby in der Basketballbundesliga gegen Crailsheim am Sonntagabend mit 100:90 nach Verlängerung gewonnen. Anfangs sah es nach einem klaren Heimsieg aus. Ulm ging schnell in Führung und baute diese bis zur Halbzeit kontinuierlich aus (57:44) Nach der Pause stellte Ulm am Tag der Arbeit die Arbeit vorübergehend ein. Crailsheim kam näher und lag kurz vor dem Ende sogar mit fünf Zählern in Führung. Unterstützt von den eigenen Fans rettete sich Ulm in die Overtime (89:89) In den zusätzlichen fünf Minuten ging bei Crailsheim nichts mehr. Ulm gewann die Verlängerung klar (11:1) und damit auch das Derby.