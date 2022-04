Ratiopharm: Niederlage gegen Bonn

Basketballbundesligist Ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel am Freitagabend gegen Tabellenführer Bonn mit 74 zu 85 verloren. Dabei glich der Auftritt des Spitzenreiters stellenweise einer Lehrstunde. Vor allem die Distanzwerfer erwischten bei Bonn einen Sahnetag. 17 Dreier erzielte Bonn, bei Ratiopharm Ulm fielen nur fünf von 20 Dreierversuchen in den Korb. Das Spiel, das kurz nach der Halbzeit beim Stand von 37:54 schon entschieden schien, wurde Anfangs des vierten Viertels nochmals spannend, als Ulm bis auf vier Punkte herankam. In der Schlussphase ließen die Hausherren aber zu viele Würfe liegen. Bereits am Sonntag ist Crailsheim zu Gast in der Neu-Ulmer Arena.