Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel in Bayreuth am Freitagabend mit 80:73 gewonnen. Ulm versäumte es über das gesamte Spiel, sich gegen tapfer kämpfende Bayreuther abzusetzen. Mit dem Sieg bleibt Ulm im Rennen um einen guten Playoff-Platz. Aktuell belegt Ulm den fünften Platz. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Ulmer am kommenden Dienstag im Eurocup in Bologna.