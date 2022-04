per Mail teilen

Basketballbundesligist Ratiopharm Ulm steht völlig überraschend im Viertelfinale des Eurocups. Ulm gewann am Dienstagabend beim spanischen Erstligisten Badalona mit 79 zu 73. Ulm hatte in der Gruppenphase Platz acht belegt, Badalona schloss die Vorrunde in der anderen Gruppe als Tabellenführer ab.