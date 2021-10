Mehrere Unfälle mit Wildschweinen zwischen Ostalb und Oberschwaben

per Mail teilen

In der Region häufen sich die Unfälle mit Wildschweinen auf den Straßen. Der Schwerpunkt der Zusammenstöße ist auf der Ostalb. Auch am Donnerstagmorgen kam es zu einer Kollision.

Allein am Mittwochabend kamen bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Wildschweinrotte auf der B19 bei Aalen fünf Tiere ums Leben. Bei dem Auto handelte es sich laut Polizei um einen SUV, der offenbar alle Tiere auf einmal erfasste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Insgesamt wurden seit Mittwoch 14 Tiere bei Wildschweinunfällen auf Straßen getötet. Ein Tier überlebte und rannte davon. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Erneuter Wildschweinunfall in Wasseralfingen

Am Donnerstagmorgen kollidierte in Aalen-Wasseralfingen ein Auto mit einem Wildschwein. Der 63-jährige Fahrer erfasste das Tier gegen 2.45 Uhr auf der Straße Appenwang. Das Wildschwein überlebte und rannte in das angrenzende Gebüsch, teilte die Polizei mit. Auch bei diesem Unfall liegt der Sachschaden bei 5.000 Euro.

100-Kilo-Wildschwein wird durch die Luft geschleudert

Insgesamt acht tote Wildschweine zählte die Aalener Polizeidirektion am Mittwochmorgen. Die Rotte hatte sich auf die B19 bei Aalen verirrt. Bei den vielen Fahrzeugen hatten die Tiere demnach keine Chance. In Höhe eines Autohauses kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 32-Jährigen. Der Fahrer raste in die Wildschweinrotte. Dabei wurde das schwerste Tier mit rund 100 Kilogramm rund 25 Meter durch die Luft geschleudert. Der Fahrer blieb unverletzt, den Schaden an seinem Wagen beziffert die Polizei mit 10.000 Euro.

Auch in Ehingen wird ein Wildschwein erfasst

Im Alb-Donau-Kreis fuhr am Mittwochabend ein 24-jähriger Autofahrer von Ehingen-Frankenhofen in Richtung Altsteußlingen. Auf der Strecke rannte ein Wildschwein über die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr anhalten und erfasste das Tier und tötete es. Der Schaden am Auto liegt laut Polizei bei etwa 1.500 Euro.