Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Balzhausen im Kreis Günzburg sind am Freitagnachmittag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Kleinbusfahrer zwei vor ihm bremsende Fahrzeuge zu spät bemerkt. Er wich nach rechts auf einen Radweg aus und prallte dort frontal in einen abbiegenden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen Graben geschleudert. Der Fahrer des abbiegenden Wagens wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Seine Beifahrerin kam ins Krankenhaus wie auch fünf Insassen des Kleinbusses, die sich in einem Sammeltransport auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeitsstelle befanden. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen am abbiegenden Pkw gefälscht. Die Polizei ermittelt.