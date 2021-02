Unbekannte haben am Samstag versucht, mehrere Brände an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd zu legen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte zunächst ein Zeuge zwei kleinere Feuer an der Sporthalle, die er mit einer Wasserflasche löschen konnte. Die hinzugerufene Polizei entdeckte acht weitere Brandstellen im Bereich des Hörsaalgebäudes, sowie an der Trennmauer zwischen Sporthalle und Hörsaal. Da die Brände sich nicht ausgebreitet haben, ist der Sachschaden gering: Er beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Brandlegern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.