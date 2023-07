Schwörmontag und Nabada in Ulm: Was 2023 besser laufen soll

Zehntausende werden wieder am Schwörmontag auf dem Wasser und an Land erwartet. Ulms großer Stadtfeiertag rückt immer näher und die Planungen laufen auf Hochtouren - mit Verbesserungen.

Sicherheit für zehntausende Besucherinnen und Besucher, marode Brücken, Müllberge - das sind die großen Themen für die Schwörwoche 2023. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen neue Konzepte für Ulms Stadtfeiertag vorgestellt.

Sicheres Nabada am Schwörmontag: Stadt fährt große Kampagne

Sicherheit spielt auch in diesem Jahr eine große Rolle, wenn zehntausend Menschen auf Sonne, kaltes Donauwasser und viel Alkohol treffen. In der Stadt hängen Plakate zur Sensibilisierung, auch auf Social Media wird die Kampagne "Monster-Party? Aber sicher!" ausgespielt. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) freut sich auf eine unbeschwerte Schwörwoche. Das bedeute aber auch, dass alle Disziplin haben und ihre Grenzen kennen.

"Unbeschwert heißt, dass alle Disziplin haben - denn davon lebt die Schwörwoche."

An diesen Appell schließt sich der diesjährige Polizei-Einsatzleiter, Christian Zacherle, an. Vor allem solle man seinen "Kumpels" Bescheid geben, wenn man die Gruppe verlässt oder früher nach Hause geht. In den vergangenen Jahren sei es deswegen oft zu umfangreichen Suchaktionen gekommen, unter anderen mit Hubschraubern. "Das wollen wir am besten vermeiden", so Zacherle.

Mehr Sicherheit beim Schwörmontag mit besonderen Kameras

Bei Rettungseinsätzen sollen in diesem Jahr besondere Kameras eingesetzt werden. Im Rahmen des Modellprojekts "5G-Rettungsbürger" werden über Sensoren Brennpunkte erfasst. So können Einsatzkräfte besser und vor allem schneller auf Menschenansammlungen und potentielle Gefahren reagieren. Die Datenerfassung sei anonym, versichert Sabine Gauß von den Zentralen Diensten in Ulm. Die Kameras sollen ausschließlich am 24. Juli im Rahmen eines wissenschaftlichen Feldversuchs zum Einsatz kommen.

Nabada in Ulm: mehr Ausstiegsstellen und Aufpumpstationen für Wildbader

Die sogenannten Wildbader bekommen gleich mehrere Upgrades in diesem Jahr: An der Einstiegsstelle in Ulm-Wiblingen werden nicht nur Aufpumpstationen für Schlauchboote bereit gestellt. Neu sind auch Parkplätze, um das Verkehrschaos zu entzerren. Dafür habe ein Landwirt extra eine Wiese zur Verfügung gestellt, so Sabine Gauß.

Für alle, die mit ihrem Schlauchboot nicht bis in die Friedrichsau "nabada" wollen, gibt es ab der Gänstorbrücke auf beiden Seiten der Donau mehrere neue Ausstiegsstellen.

Mit großen Containern Müllberge an Schwörmontag vermeiden

Im vergangenen Jahr haben die Feiernden an Schwörmontag so viel Müll hinterlassen wie nie zuvor. Mehr als 25 Tonnen sind zusammen gekommen. Darauf haben die Verantwortlichen reagiert: Sowohl an der Einstiegsstelle in Ulm-Wiblingen als auch in der Friedrichsau stellen die Entsorgungsbetriebe in diesem Jahr große Müllcontainer zur Verfügung - für kaputte Schlauchboote, Glasflaschen und Verpackungsmaterial.

25 Tonnen Müll haben die Feiernden beim Schwörmontag 2022 hinterlassen. Das soll in diesem Jahr besser werden. (Archivbild) SWR Volker Wüst

"Neue Mitte" in Ulm an Schwörmontag zeitweise für Autos gesperrt

Erstmals wird am Schwörmontag auch ein Teil der Neuen Straße für Autos gesperrt sein. Die Feier in der Innenstadt soll somit "entzerrt werden", sagt Rainer Türke von den Bürgerdiensten Ulm. Zwischen der Glöcklerstraße und Donaustraße ist für den Individualverkehr von 18 bis 1 Uhr kein Durchkommen. Das Parkhaus am Rathaus wird während der Sperrung nur über die Ostseite, in Höhe des Hauses der Begegnung, zugänglich sein.

Friedrichsausteg an Schwörmontag offen - mit strenger Überwachung

Die aktuelle Achillesferse von Ulm und Neu-Ulm, der Steg in der Friedrichsau, musste zwangsweise auch mit in die Planungen einfließen. Die Brücke, an der viele Wildbader ankommen, wird zum Schwörwochenende geöffnet. Sicherheitspersonal soll den Fußverkehr auf dem Steg regeln und vor allem beschleunigen, so Thomas Nägele von der Stadt Neu-Ulm. So bleibe auch niemand auf der Brücke stehen.

Mit diesen neuen und den altbewährten Regelungen sehen die Verantwortlichen der Schwörwoche zuversichtlich entgegen. "Es wird der erste unbeschwerte Schwörmontag seit 2019", sagt der Ulmer OB Gunter Czisch. Er freue sich darauf. Und seine Schwörrede sei wohl auch schon fertig.