Die Zahl der verunglückten Radfahrer ist auch in der Region im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 gestiegen. Das meldet das Statistische Landesamt. Vor allem die Unfälle mit E-Bikes haben demnach zugenommen. Von den mehr als 120 verunglückten Radfahrern im Ostalbkreis war rund ein Drittel mit Pedelecs unterwegs, 2019 waren es deutlich weniger. In Ulm und im Alb-Donau-Kreis gab es bis Ende Juni zusammen fast 140 Radunfälle, dabei hat sich die Anzahl der Unfälle mit Elektrorädern nahezu verdoppelt. In Heidenheim sind die Zahlen gleich geblieben, während es auch in Biberach eine deutliche Zunahme um fast 30 Unfälle gab. Insgesamt sind im ersten Halbjahr 2020 in ganz Baden-Württemberg 4.900 Menschen mit dem Fahrrad verunglückt. 500 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.