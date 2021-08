per Mail teilen

Immer mehr Menschen in der Region leiden an einer nicht-alkoholischen Fettleber. Das zeigt eine Auswertung der AOK Ulm-Biberach. Vor allem im Kreis Biberach sei die Zahl der Betroffenen mit über 2.200 im Jahr 2019 überproportional hoch. Jährlich steigt die Zahl dort laut Krankenkasse um sechs Prozent, in Ulm und im Alb-Donau-Kreis um mehr als drei Prozent. Das ist demnach ein deutlich höherer Anstieg als im Landesdurchschnitt.