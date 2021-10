So soll Radfahren in Ulm attraktiver gemacht werden

Der Anteil des Fahrradverkehrs soll in der Stadt Ulm in den nächsten vier Jahren auf 25 Prozent steigen. Aber wie soll die Stadt für Radfahrende attraktiver gemacht werden?

Der Fahrzeugverkehr wird dichter. Dennoch sollen auch Radfahrerinnen und Radfahrer sicher an ihr Ziel kommen. Das Problem: Auf vielen - auch großen - Straßen gibt es keine extra Fahrradstreifen. Ein Beispiel in Ulm ist die Münchner Straße, die vierspurige direkte Verbindung von der Donau in Richtung Willy-Brandt-Platz. Sie wird von Autos und Radfahrern genutzt. Ein Gespräch mit dem Leiter der Verkehrsplanung in Ulm, Michael Jung.

SWR: Der Radverkehr auf der Münchner Straße soll sicherer werden. Was ist geplant?

Michael Jung: Es sieht so aus, dass wir jeweils eine Fahrspur wegnehmen werden, für den Autoverkehr wird jeweils eine Fahrspur reduziert. Für den Radverkehr wird es baulich abgetrennte Fahrstreifen geben, da wird dann kein Auto drauf fahren können. An den Knotenpunkten (Willy-Brandt-Platz und Gänstor-Knoten, d. Red.) wird es zu Aufweichungen kommen. Dieses Angebot ist ein Kompromiss in der Planung zwischen dem Autoverkehr und dem Radverkehr. Die Schutzstreifen an den Knotenpunkten werden wir fett rot markieren. Ziel ist, im Jahr 2022 diese Lösung in der Münchner Straße umzusetzen.

Der Leiter der Hauptabteilung Verkehrsplanung der Stadt Ulm sprach im SWR Studio Ulm über bessere Bedingungen für den Radverkehr in der Stadt SWR

Grundsätzlich ist das eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr. In Ulm gibt es zudem bereits Fahrradstraßen. Soll das ausgeweitet werden?

Wir haben fünf Fahrradstraßen in Ulm. Dieses Konzept wollen wir natürlich weiter ausbauen. Die Kollegen im "Team Fahrrad" arbeiten gerade an einem neuen Hauptroutennetz für das Stadtgebiet für Fahrradfahrer. Tempo 30 gilt grundsätzlich in Fahrradstraßen. Da machen wir momentan auch Kampagnen, beispielsweise in der Heimstraße. Da hängen diese "Respektschilder", damit das ein bisschen sichtbarer wird. Das bedeutet in diesen Fahrradstraßen Vorteile für Radfahrer: Sie sind vorfahrtberechtigt, sie dürfen nebeneinander fahren - alles, was man sonst auf anderen Straßen nicht tun darf.

"Wenn wir eine politische Vorgabe bekommen - 25 Prozent Radverkehrsanteil im Jahr 2025 in Ulm - dann braucht es drastischere Lösungen."

Im Moment sieht es noch so aus, dass Verkehrspolitik eher aus Sicht des Autoverkehrs stattfindet. Braucht es für die Zukunft grundlegendere Lösungen?

Wenn wir eine politische Vorgabe bekommen - 25 Prozent Radverkehrsanteil im Jahr 2025 in Ulm - dann braucht es drastischere Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind momentan, was die Studien zeigen, vielleicht bei 13 oder 14 Prozent. Das wäre dann etwa eine Verdopplung des heutigen Radverkehrsanteils.

Da sind vier Jahre recht kurz. Es entsteht oft der Eindruck: Radverkehr prima, aber nicht auf Kosten der Autofahrer.

Es geht um die Denkweise in jedem von uns. Wenn das wirklich ein Ziel ist, das wir als Gesellschaft haben, dass wir den Radverkehrsanteil steigern möchten, dann muss jeder überdenken, wie er seine Wege zurücklegt. Damit die Wahl des Verkehrsmittels weniger oft auf das Auto fällt und öfter auf andere Verkehrsmittel. Ich würde da nicht pauschal sagen, es muss das Fahrrad sein. Der nicht motorisierte Verkehr wäre natürlich dem Klima zuträglich.