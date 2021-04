Die Polizei wird an Ostern in der Region die Einhaltung der Corona-Regeln verstärkt kontrollieren. Das gilt unter anderem für das Donauufer in Ulm, wo bereits in den vergangenen Tagen die Vorschriften immer wieder missachtet wurden. Die Holzstufen am Ulmer Donauufer sind bereits mit mobilen Zäunen abgesperrt. Die Polizei will nach eigenen Angaben auf die Corona-Regeln aufmerksam machen. Wer sich nicht belehren lasse, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen. Auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West verstärkt seine Kontrollen über die Osterfeiertage, vor allem an touristischen Hotspots. Dabei spiele auch der Naturschutz eine Rolle, heißt es weiter. Im vorigen Jahr hatte es zu den Feiertagen etliche Verstöße gegen Umweltschutzvorschriften gegeben.