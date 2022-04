Corona-Impfung: Das kommt jetzt auf Hausärzte in Ulm und Heidenheim zu

In Ulm und Heidenheim sind die Impfzentren an diesem Donnerstag zum letzten Mal geöffnet. Doch wie viel Arbeit bedeutet das für die Arztpraxen?

Im Heidenheimer Kreisimpfzentrum sind nach Angaben des Vorsitzenden der Kreisärzteschaft, Jörg Sandfort, zuletzt pro Tag 200 bis 250 Dosen verimpft worden. "Diese Impfungen muss man jetzt auf die Praxen im Landkreis verteilen. Das macht dann - wenn man das mal auf den Wochentag umrechnet - fünf bis zehn zusätzliche Impfungen pro Tag pro Praxis aus", sagt Sandfort, der selbst eine Hausarztpraxis in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) betreibt.

Der Aufklärungsbedarf beim Impfen ist derzeit größer

Das klingt nicht so, als würden da das Chaos in den Praxen ausbrechen. Sandfort differenziert: "Wir beobachten in den Arztpraxen eine zunehmende Impfnachfrage zur Zeit. Es kommen die Drittimpfungen dazu bei den Über-Achtzigjährigen. Und wir sehen auch eine zunehmende Nachfrage nach Erstimpfungen." Der Aufklärungsbedarf sei nun aber größer als am Anfang der Impfkampagne. Das nehme mehr Zeit in Anspruch.

Jetzt könnte zudem auch mehr Arbeit auf die Praxen zukommen, weil mehr los ist als im Frühjahr, zum Anfang der Impfkampagne. Damals kamen wegen des Lockdowns weniger Patienten in die Praxis. Auch weil sich ohnehin durch die Kontaktbeschränkungen weniger mit Grippe und anderen Krankheiten angesteckt haben. Jetzt dagegen herrscht überall wieder das Alltagsgeschäft. Die Ulmer Hausärztin Stephanie Rapp: "Ich bin ein bisschen in Sorge: Können wir das alles auffangen als Hausärzte. Wie ich es aber bisher erlebe, ist die Nachfrage moderat. Wir impfen momentan zwischen sechs und 18 Patienten."

Rapp fragt sich auch, was ist, falls im Winter Corona wieder anzieht. Und zusätzlich merkt sie, dass bereits erste Patientinnen und Patienten für Drittimpfungen kommen. "Wir sind schon dabei, die ersten Drittimpfungen zu vergeben. Vor allem an Patienten über 80. Zum Teil aber auch an Patienten, die schwer krank sind, einen Antikörpertest machen lassen und dann sehen, dass sie nur noch wenige oder gar keine Antikörper mehr haben."

Ältere Dame wird von Ärztin in Oberarm geimpft SWR

Stephanie Rapp glaubt aber - genauso wie ihr Ulmer Hausarztkollege Gert Hartmann und Jörg Sandfort aus Steinheim -, dass sie die Nachfrage gut meistern wird. Außerdem sind mindestens bis Jahresende zwei Impfteams für die Region unterwegs. Hausärztin Rapp hält also an einem Impftag pro Woche fest. Wer kein Patient bei ihr ist, möge aber eine der sogenannten Corona-Schwerpunkt-Praxen aufsuchen. Dass das Ulmer Impfzentrum nun schließt, findet sie ok. "Ich denke, so wie es jetzt ausgelaufen ist über den Sommer und so wie ich es auch weiß von Kollegen, die im Impfzentrum gearbeitet haben: Es ist schon in Ordnung, dass die Impfzentren mal pausieren. Ich nenne es mal so."

Pausieren? Der medizinische Leiter des Ulmer Impfzentrums Professor Bernd Kühlmuß rechnet nicht damit, dass bei Bedarf die gesamte Infrastruktur dort, inklusive Personal, einfach reaktiviert werden kann. Die Angestellten würden ja nicht Zuhause darauf warten, bis sie wieder gebraucht werden. "Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder machen kann. Und die kleinen Unternehmer, wir als Rettungsdienst - ob wir uns nochmal auf so etwas einlassen? Ich lasse die Antwort hierzu mal offen."

In Bayern soll es künftig noch ein Impfzentrum pro Kreis geben. Neu-Ulm und Illertissen fallen dann weg - Weißenhorn bleibt übrig. Der Neu-Ulmer Allgemeinarzt Dr. Alexander Babiak: "Das Impfzentrum hat den Vorteil: Es ist abends länger offen und auch am Wochenende. Die, die das brauchen, finden das natürlich gut und nehmen das in Anspruch." Bisher. Aber die Mehrheit der Patientinnen und Patienten möchte sich Babiak zufolge lieber explizit in der Praxis impfen lassen. "Ich glaube, die haben das Gefühl, dass man sie hier kennt und dass man schon weiß, ob das das Richtige für sie ist. Das äußern sie zumindest oft."

Und auch Babiak fühlt sich einem möglichen Ansturm gewachsen. Schließlich haben er und seine Kollegen im Frühjahr rund 200 Menschen am Tag geimpft. Aktuell seien es rund 20.