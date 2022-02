per Mail teilen

Die baden-württembergische Landesregierung unterstützt mit 1,2 Millionen Euro die rund 14.000 Studierenden in Ulm. Wie der Grüne Landtagsabgeordnete Joukov mitteilte, ist das Geld für zusätzliche Tutorien, Kurse und Lerngruppen an Universität und Hochschule in Ulm vorgesehen. Damit sollen pandemiebedingte Lernrückstände aufgeholt werden.