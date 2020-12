Trotz Corona-Lockdown schreiben 400 Medizinstudenten der Universität Ulm am Wochenende Prüfungen in einer Präsenzveranstaltung. Während der Zwischenprüfungen in drei Fächern in der Ulmer Messehalle müssen die Studierenden Masken tragen. Wie die Universität gegenüber der Südwest Presse mitteilte, soll den Studierenden kein Zeitverlust wegen verschobener Prüfungen entstehen.