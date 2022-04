Apotheke der Uniklinik Ulm: Mehr Medikamente für den Katastrophenfall

Naturkatastrophen, eine Pandemie, jetzt sogar ein Krieg im Osten Europas: Der Bund reagiert auf solche Ereignisse und baut den Vorrat an Medikamenten aus, auch in Ulm.

Im Apothekenlager der Universitätsklinik Ulm stapeln sich auf Paletten im Flur Kartons mit Medikamenten. Für 60.000 Euro wurden jetzt zusätzliche Sanitätsmittel angeschafft, finanziert vom Bund. Bevorratet wird Material, das in erster Linie in der Notfallmedizin gebraucht wird. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt die Liste der einzulagernden Materialien vor.

Zusätzliche Medikamente für den Katastrophenfall lagern in einem Flur des Versorgungszentrums an der Universitätsklinik Ulm. SWR

"Das Material ist komplett zur Versorgung der Patienten, angefangen vom Unglücksort, um Patienten am Leben zu erhalten, bis sie dann eben in die Klinik verbracht werden."

Flut, Pandemie, Krieg - Material für den Katastrophenfall

Es ist die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, wie es sie in jüngster Zeit bereits gab: Die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der letztes Jahr fast 200 Menschen starben. Die Corona-Pandemie, deren Ende noch nicht in Sicht ist und die viele Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht hat. Und Katastrophenschützer schließen mittlerweile auch nicht aus, dass es bei uns, wie derzeit in der Ukraine, auch zum Krieg kommen kann.

Medikamente mit Haltbarkeitsdatum werden verbraucht

Ein Großteil der medizinischen Produkte, die vorgehalten werden, hat ein Haltbarkeitsdatum. Um nicht regelmäßig große Mengen wegwerfen zu müssen, integriert die Uniklinik die eingelagerte Ware in den täglichen Bedarf an Medikamenten.

"Das Sanitätsmaterial kommt, damit es nicht verfällt, in den normalen Klinikbetrieb mit rein und wenn es dort verbraucht ist, wird es immer wieder nachgekauft, so dass es ständig umgewälzt wird."

In Ulm sind Medizinprodukte eingelagert, um 500 bis 1.000 Verletzte versorgen zu können. Bis zu 50 solcher Lager sollen bundesweit eingerichtet werden. Während es in manchen Bundesländern noch große Lücken gibt, ist Baden-Württemberg schon sehr gut aufgestellt. Neben dem Sanitätslager an der Uniklinik Ulm gibt es weitere für den Katastrophenfall in Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg.

Im Versorgungszentrum der Universitätsklinik Ulm werden auch Sanitätsmittel und Medikamente für den Katastrophenfall gelagert. SWR

Empfehlung für privaten Vorrat an Medikamenten

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt auch für den Privathaushalt eine medizinische Grundausstattung. Dazu gehören unter anderem Medikamente gegen Schmerzen, für Erkältungskrankheiten oder Durchfall. Um das Gesundheitssystem im Katastrophenfall zu entlasten, sollte auch Verbandsmaterial zu Hause vorrätig sein.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt auch für den Privathaushalt eine medizinische Grundausstattung mit Medikamenten gegen Schmerzen, Erkältungen oder Durchfall, außerdem Verbandsmaterial. SWR