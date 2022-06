Maus verursacht Brandalarm in Klinik

Eine Maus hat am Samstag einen Feueralarm in einer Ulmer Klinik ausgelöst. Laut Polizei hatte eine Brandmeldeanlage gegen 10:50 Uhr ein Feuer gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an, auch die Polizei war im Einsatz. In der Klinik wurde der Geruch von verbranntem Kunststoff festgestellt. Die Ursache war schnell gefunden. In einem verschlossenen Verteilerkasten in der Tiefgarage war es zu einem Schmorbrand gekommen. Da sich im Verteilerkasten eine größere Menge Mäusekot befand, gehen Polizei und Feuerwehr davon aus, dass eine Maus durch Knabbern am Kabel einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten bestand zu keiner Zeit, so die Polizei.