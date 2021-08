per Mail teilen

Am Jahrestag des Mauerbaus am Freitag haben Unbekannte auf dem Gelände eines Baumarkts in Nördlingen mit gestohlenen Steinen ein Mauer errichtet. Wie die Rieser Nachrichten auf ihrer Internetseite berichten, seien Pflastersteine aus dem Boden gerissen und zu einer halben Meter hohen Mauer aufgeschichtet worden. Von den Tätern fehlt demnach jede Spur.