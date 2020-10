Die Ulmer SPD-Politikerin Hilde Mattheis kandidiert nicht mehr für den Bundestag. Das hat die Parteilinke am Samstag offiziell bekanntgegeben. Als Grund für den Rückzug gab sie ihr Alter an.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis will zur Bundestagswahl 2021 nicht mehr in ihrem Wahlkreis Ulm/Alb-Donau antreten. Das teilte sie in einer Mitteilung an Parteimitglieder am Samstag mit. Zuvor hatte die "Schwäbische Zeitung" (Samstagsausgabe) berichtet.

Mattheis: "Das Mandat ist eine Aufgabe auf Zeit"

"Das Mandat ist eine Aufgabe auf Zeit", sagte die Bundesvorsitzende des parteiinternen Forums Demokratische Linke 21 (DL 21) der Zeitung. In diesem Jahr werde sie 66 Jahre alt, und auch für sie gelte das Renteneintrittsalter von 67 Jahren. "Ich habe einiges erreicht, aber jetzt ist es auch gut", sagte sie.

Ulmer Parteilinke seit 2002 im Bundestag

Mattheis ist seit 18 Jahren für den Wahlkreis Ulm/Alb-Donau im Bundestag und dabei schwerpunktmäßig für Gesundheit, Asyl- und Friedenspolitik zuständig. 2019 trat die Parteilinke zusammen mit Dierk Hirschel zur Wahl des SPD-Vorsitzes an, die beiden zogen die Kandidatur aber später zugunsten anderer linker Parteiduos zurück.