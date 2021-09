Nach Mattheis-Vorstoß: Das denkt die Politik in Ostwürttemberg über Rot-Rot-Grün

Für die Ulmer SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis heißt die Wunschkoalition Rot-Rot-Grün für die kommende Legislaturperiode im Bund. Politikerinnen und Politiker aus Aalen verraten, was sie davon halten.

Der CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Aalen, Winfried Mack, findet den Vorstoß der Ulmer SPD-Abgeordneten Mattheis richtig. "Sie ist jedenfalls ehrlich", sagte er dem SWR. Er ist sich sicher, dass auch die SPD-Spitze - vor allen Dingen die Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans - ein rot-rot-grünes Bündnis anstrebt.

Für Mack als CDU-Politiker sind die Reformen, die solch ein Bündnis anstrebt, jedoch nicht mit seiner Politik vereinbar. Auf Kritik stößt bei dem Landtagsabgeordneten vor allem die linke Position zum westlichen Verteidigungsbündnis. "Damit wäre Deutschland eine andere Republik", sagte Mack.

Aalener Linken-Politiker Hamm begrüßt Vorstoß

Der Aalener Linken-Politiker Roland Hamm könnte sich diese andere Republik wiederum gut vorstellen. Er sympathisiert mit dem Vorstoß der Ulmer SPD-Abgeordneten: "Wer echte Reformen will, wer soziale Gerechtigkeit will, wer insgesamt eine andere soziale Gesundheitspolitik will, muss eine Mehrheit links von der CDU und links von der Mitte suchen", sagte Hamm. Er sieht keinen Sinn in der Fortsetzung der Großen Koalition.

Nicht ganz so erfreut ist Margit Stumpp. Die grüne Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim will sich im Vorfeld der Wahl auf keinen Fall vereinnahmen lassen. "Wir Grünen kämpfen zunächst mal für unsere Inhalte und für unsere Ziele", sagte Stumpp. Da gebe es nämlich deutliche Unterschiede zu den Linken. Zur Grünen-Politik gehöre etwa das klare Bekenntnis zur Europäischen Union und die Akzeptanz der Nato. Man müsse den Wahlabend abwarten. "Dann loten wir aus", so Stumpp.

Leni Breymaier rät zur Geduld

Die SPD-Bundestagsabgeordnete für Aalen-Heidenheim, Leni Breymaier, warnt vor Siegesgewissheit und rät zur Geduld: "Es sind noch drei Wochen bis zur Wahl." Sie zeigte sich im SWR-Gespräch offen für ein rot-rot-grünes Bündnis. "Ich glaube, wir haben genügend Schnittmengen in unserem Programm, dass das gelingen kann", sagte sie.

Mattheis hatte sich am Donnerstagabend für eine Koalition mit den Grünen und der Linkspartei ausgesprochen. "SPD, Grüne und Linke können gemeinsam am meisten erreichen und für dringend notwendige Reformen sorgen", schrieb Mattheis bei Twitter.

Mattheis gegen Koalition mit der FDP

Dem SWR sagte sie, mit einem linken Reformbündnis könne die Partei "viel vom eigenen Zukunftsprogramm umsetzen". Mattheis sprach sich gleichzeitig klar gegen eine Zusammenarbeit mit der FDP aus. Die Liberalen würden "komplett unseren Punkten des Zukunftsprogramms widersprechen".

Ich weiß, es gibt Differenzen aber #SPD, #Grüne und #Linke können gemeinsam am meisten erreichen und für dringend notwendige Reformen sorgen. Wir brauchen jetzt Solidarität & Verständnis und kein starres Verharren.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte eine Koalition mit der Linkspartei im ersten Fernsehduell nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Scholz überzeuge die Menschen über inhaltliche Dinge, so Mattheis, schob dann aber nach: "Vielleicht kann man an der ein oder anderen Stelle nochmal deutlicher machen, wofür man steht, aber ich bin sicher, das wird in den nächsten Tagen auch kommen."

Mit Blick auf die Linke sagte Scholz, die vergangenen Tage hätten es nicht gerade leichter gemacht. Dass die Linke den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan im Bundestag nicht unterstützt habe, habe ihn "echt sehr betrübt". Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kritisierte die Äußerungen. Die Bürger erwarteten eine Aussage, ob Scholz sich von der Linken zum Kanzler wählen lassen würde - ja oder nein.

Mattheis vertritt seit 2002 den Wahlkreis Ulm im Bundestag und gehört dem linken Flügel der Partei an. Zur Neuwahl tritt die 66-Jährige nicht mehr an. Ihren Rückzug aus der Bundespolitik hatte sie schon 2017 angekündigt.