Stadt ergreift Maßnahmen gegen Partymeile

Der schwelende Konflikt um Aalens Partyschwerpunkt in der Helferstraße soll mit einem Paket an Maßnahmen gelöst werden. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, haben sich Stadt, Gastronomen und Citymanagement darauf geeinigt. Immer wieder hatten sich Anwohner über nächtliche Ruhestörungen, Pöbeleien und Verunreinigungen durch feiernde Kneipenbesucher beschwert. Seit Juli war die Polizei bei rund 50 Einsätzen in der betroffenen Helferstraße. Laut Mitteilung sollen die Wirte verstärkt darauf achten, dass Gäste nach 24 Uhr keine Getränke mehr nach draußen nehmen. Außerdem sollen sie ihre Außenbestuhlung so abbauen, dass sie nicht unerlaubt genutzt werden kann. Ein Sicherheitsdienst soll die Maßnahmen kontrollieren.