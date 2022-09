Schulen in Ostwürttemberg: "Massiver Lehrkräftemangel"

Das Schulamt schlägt Alarm: In Ostwürttemberg gibt es zum neuen Schuljahr einen "massiven Lehrkräftemangel". Vor allem in Grundschulen fehlt Personal. Und das hat Konsequenzen.

Einige Schulen mussten schon im vergangenen Schuljahr zu "drastischen Maßnahmen greifen", so der Leiter des Schulamts Göppingen, Jörg Hofrichter. Ändern werde sich das nicht.

Auch im neuen Schuljahr müssten an Grund-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie sonderpädagogischen Einrichtungen Klassen und Lerngruppen zusammengelegt werden. Vor allem an Grundschulen fehlten Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, deswegen seien "Eingriffe in die Stundentafel unumgänglich". Heißt: Schulstunden müssen ausfallen.

Immer mehr Aufgaben für Lehrer

Gleichzeitig steigen die Herausforderungen an die Lehrkräfte, so Hofrichter. Denn die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse, vor allem aus der Ukraine, nehme zu. Mehr als 100 Vorbereitungsklassen gebe es im Schulamtsbezirk Göppingen, zu dem auch der Kreis Heidenheim und der Ostalbkreis gehören.

Doch warum fehlen so viele Lehrkräfte? Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer seien in den vergangenen Jahren in den Ruhestand gegangen, schildert Hofrichter die Situation. Der Nachwuchs könne häufig nur in Teilzeit beschäftigt werden, weil viele junge Lehrkräfte eine Familie gründeten.

Lücken an Schulen können nicht einfach gestopft werden

Diese Lücken könnten auch mit zurückgeholten Pensionären oder Quereinsteigern nicht weiter gefüllt werden. Diese Möglichkeiten seien in den vergangenen Jahren "bereits voll ausgeschöpft worden und bieten keine Reserven mehr."