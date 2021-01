Ulm war am Donnerstag Schwerpunkt für die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Bei einer zentralen Kundgebung auf dem Münsterplatz forderte Verdi erneut ein Angebot der Arbeitgeber.

Mehr als 2.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben sich am Donnerstagvormittag auf dem Münsterplatz in Ulm versammelt. Mit der Kundgebung und den massiven Warnstreiks in der Region will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, ein ernsthaftes Angebot vorzulegen. In Ulm waren mehrere hundert Beschäftigte der Stadtverwaltung dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Davon betroffen sind unter anderem Kindertagesstätten und die Bürgerdienste.

Keine Müllabfuhr am Donnerstag

Die Müllabfuhr kommt einen Tag später, Recyclinghöfe bleiben geschlossen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Ulm und der Agentur für Arbeit streiken.

Kindergärten in Ellwangen geschlossen

Auch in Aalen, Ellwangen, Heidenheim, Giengen und Laupheim haben städtische Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. In Heidenheim geht außerdem der Warnstreik bei den Kliniken weiter. In Ellwangen sind einige städtische Kindergärten geschlossen. In Aalen betrifft der Streik auch die Kreissparkasse Ostalb und die Agentur für Arbeit. In Schwäbisch Gmünd hat Verdi die Beschäftigten der städtischen Betriebe aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Kindertagesstätten, Stadtwerke, Bäderbetriebe und die Straßenmeisterei.

Hygienekonzept für Kundgebung

Die Streikenden zogen in sieben Demozügen zum Münsterplatz. Der Platz wurde mit Absperrbändern aufgeteilt, damit sich Beschäftigte aus verschiedenen Betrieben nicht mischen. Außerdem waren laut Gewerkschaft wegen der Corona-Pandemie Mund-Nasen-Bedeckung und Abstand vorgeschrieben.