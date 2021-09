per Mail teilen

Bei einer Massenschlägerei in Bissingen im Kreis Dillingen hat es in der Nacht acht Verletzte gegeben. Laut Polizei waren rund 25 Personen vor einer Diskothek in Streit geraten. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Gegen einige Gäste der privaten Geburtstagsfeier wird nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.