An der Universität Ulm entwickeln Forschende ein Vorwarnsystem, das eine Massenpanik verhindern soll. Dabei werden gefährliche Bewegungen in dichten Ansammlungen untersucht.

An dem Forschungsprojekt "CrowdDNA" sind Forschende aus Frankreich, Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich beteiligt. Sie arbeiten laut Mitteilung der Universität Ulm an einem sogenannten Crowd-Management-Instrument. Dieses Instrument basiert auf Künstlicher Intelligenz und soll gefährliche Bewegungen in sehr dichten Menschenansammlungen in einem sehr frühen Stadium erkennen können.

Solche Stoßexperimente sollen in Kürze auch an der Uni Ulm durchgeführt werden. Prof. Marc Ernst/Universität Ulm

Nach Angaben der Universität Ulm sterben jedes Jahr weltweit unzählige Menschen bei sportlichen, kulturellen und religiösen Großveranstaltungen. Das Instrument könne solche Massen-Events sicherer machen.

Es gebe leider keine einheitlichen Schwellenwerte, die festlegen, ab welcher Menschendichte mit Panik zu rechnen sei. "Das ist nicht nur von kulturellen Kontexten, sondern auch von sozialen Faktoren und örtlichen Gegebenheiten abhängig", erläutert der Leiter der Abteilung für Angewandte Kognitionspsychologie, Marc Ernst. Er koordiniert ein Teilprojekt von "CrowdDNA".

Mit sogenannten Stolperexperimenten wird untersucht, wie Menschen in dichten Gruppen reagieren. Prof. Marc Ernst/Universität Ulm

Um herauszufinden, wann die physischen Kontakte zwischen Menschen ein kritisches Maß übersteigen, kombinieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler biomechanische und verhaltenswissenschaftliche Ansätze. Dafür führen sie "Schubs- und Stolperstudien" durch. So wird zum Beispiel untersucht, welche Kräfte, Menschen dazubringen, das Gleichgewicht zu verlieren. Außerdem schauen Forschende, wie Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer auf Schubsen reagieren.

"Wir suchen nicht nach der Nadel im Heuhaufen, sondern wir betrachten sozusagen den Heuhaufen dabei, wie er sich verändert, wenn die Nadel hineinfällt." Marc Ernst, Universität Ulm

Diese Datengrundlage sowie Computer-Simulationsmodelle sollen zur Entwicklung eines Software-Tools zur Analyse von Massenbewegung führen. Das Instrument könne dann relevante Risikofaktoren bestimmen. Die EU fördert das Forschungsprogramm für dreieinhalb Jahre mit drei Millionen Euro. Das Projekt wird vom französischen Institut National De Recherche en Informatique et en Automatique geleitet.