Acht Monate nach der Vergewaltigung einer Frau in Blaubeuren will die Polizei mit einem zweitägigen Massengentest dem Täter auf die Spur kommen. 700 Männer wurden dazu aufgerufen.

Anfang Oktober vergangenen Jahres hatte ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in Blaubeuren-Gerhausen (Alb-Donau-Kreis) einzubrechen. Mitte November gab es dort einen weiteren Einbruchversuch. Anfang Dezember schließlich brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Blaubeuren ein. "In der Wohnung verging sich der Unbekannte an einer Frau. Als sie erwachte, ergriff der Täter sofort die Flucht", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm damals mit.

Polizei geht von "ein und demselben Täter" aus

Bei der Spurensicherung ergab sich ein Zusammenhang zwischen den drei Tatorten: Bei den jeweils entdeckten DNA-Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich um "ein und denselben Täter" handelt. Der unbekannte Mann dürfte demnach zur Tatzeit zwischen 41 und 52 Jahre alt gewesen und in Blaubeuren oder den Teilorten Gerhausen und Weiler zu suchen sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm ordnete das Amtsgericht Ulm eine DNA-Reihenuntersuchung an.

700 Männer zum freiwilligen Speichteltest aufgerufen

700 Männer wurden aufgerufen, sich am Freitag, 20. August, und am Samstag, 21. August, an einem freiwilligen Speicheltest in der Blaubeurer Stadthalle zu beteiligen. Das Ziel der Ermittler: Den Kreis der Verdächtigen im Ausschlussverfahren immer kleiner zu machen. Jeder Mann, der sich am Gentest beteilige, leiste einen aktiven Beitrag zur möglichen Aufklärung sowohl der Einbrüche als auch der Vergewaltigung, hieß es dazu.