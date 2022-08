Maskierter bedroht mit Messer eine Gruppe in Ulmer Park

Ein Mann soll Donnerstagabend in einem Park in Ulm eine Gruppe mit einem Messer bedroht haben. Der 27-Jährige ist laut Polizei maskiert in der Friedrichsau unterwegs gewesen.

Der Mann ist gegen 19:30 Uhr auf die fünfköpfige Gruppe in dem Stadtpark zugegangen. Der Vorfall ereignete sich in der Friedrichsau in Höhe der Volleyballplätze. Er habe die Gruppe mit dem Tode bedroht und mit einem Messer Bewegungen in Richtung der fünf Personen gemacht, so die Polizei. Dabei habe der Mann eine weiße Skimaske getragen. Auch eine vorbeifahrende Radfahrerin habe er mit dem Messer bedroht. Verletzt wurde niemand, so der Polizeisprecher. Maskierter war betrunken und stand unter Drogen Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass der 27-Jährige unter Drogen stand und auch Alkohol getrunken hatte. Vor Orte sei er vorläufig festgenommen worden. Der Mann sei aggressiv gewesen und habe auch geäußert, Menschen verletzen zu wollen. Daher habe er die Nacht im Gewahrsam verbracht. Verletzter meldete sich aus dem Krankenhaus Nach dem Vorfall meldete sich laut Polizei ein Mann, der gerade aus dem Krankenhaus gekommen war. Er habe angegeben, von einem Mann mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden zu sein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Angreifer ebenfalls um den Festgenommenen handeln kann. Die Klärung der Hintergründe dauert weiter an.