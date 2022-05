Streit um Maske in Straßenbahn eskaliert

In einer Ulmer Straßenbahn ist am Montagmorgen ein Maskenstreit eskaliert. Gegen halb neun saßen zwei Männer in der Straßenbahn der Linie 1 Richtung Böfingen. Sie trugen nach Angaben der Polizei keine Corona-Schutzmaske. Auf Höhe der Olgastraße sprach ein 58-jähriger Mann die beiden maskenlosen Fahrgäste an. Daraus entwickelte sich ein Streit, der immer weiter eskalierte. Es kam zu Beleidigungen, schlussendlich soll der 58-Jährige ein Messer gezückt haben. Es blieb offenbar bei der Drohung, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Mitfahrende, die den Streit beobachtet haben.