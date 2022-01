per Mail teilen

Die ab Freitag in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg in Kraft tretende FFP2-Maskenpflicht, gilt nicht für unter 18-Jährige. Darauf weisen noch einmal die Stadtwerke Ulm/Neu-UIm hin. Bei Kindern zwischen 6 und 17 Jahren genügt demnach eine einfache medizinische Maske, genauso beim Personal.